Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli
Proseguono le profonde valutazioni in casa Fiorentina dopo il terremoto delle ultime ore che ha portato, in ordine temporale, alle dimissioni del direttore sportivo Daniele Pradè, alla sconfitta pesantissima contro il Lecce in campionato e all'imminente addio di Stefano Pioli.
A tal proposito, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, al momento sono fortemente in crescita le quotazioni di Roberto D'Aversa per sostituire l'allenatore parmense. L'ex Empoli sembra aver definitivamente superato e staccato Paolo Vanoli e potrebbe firmare un contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione. Il suo profilo rappresenterebbe anche una sorta di continuità con lo staff tecnico, dato che l'attuale vice di Pioli, Andrea Tarozzi, è stato per diversi anni il vice proprio di Roberto D'Aversa.
Nel frattempo, l'idea della società viola non cambia: l'obiettivo è quello di annunciare insieme il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo.