La Roma di Mourinho prende forma: giovedì prima seduta e presentazione dello Special One

vedi letture

Dopo l'operazione in Finlandia, Leonardo Spinazzola è tornato a Roma e ieri ha fatto visita a Trigoria, dove ha incontrato José Mourinho. In casa giallorossa intanto è già partito il casting per trovare il sostituto del terzino azzurro, con Emerson Palmieri che va ad aggiungersi ai nomi di Gosens, Van Aanholt, Dimarco, Biraghi e Marcos Alonso. Le scorse ore sono state buone anche per salutare Pau Lopez, partito con destinazione Marsiglia (come Under), mentre le prossime vedranno finalmente operativo José Mourinho.

Dopo la mini quarantena a Trigoria, lo Special One prenderà possesso del gruppo giallorosso che fra ieri e oggi si è presentato nella Capitale per i test fisici. Domani, giovedì 8 luglio, è invece in programma il primo allenamento sul campo diretto dal portoghese. Appuntamento alle 17, mentre qualche ora prima, alle 13.30, Mourinho sarà presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Roma.