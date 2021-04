Per De Zerbi suonano le sirene dello Shakhtar Donetsk. Lo conferma anche Cassano

Roberto De Zerbi ha estimatori in tutta Europa, non solo in Italia. Il calcio del tecnico del Sassuolo sta riscuotendo attenzioni importanti e nella giornata di ieri è emerso l'interessamento da parte dello Shakhtar Donetsk che potrebbe sostituire eventualmente l'allenatore Luis Castro (che piacerebbe alla Roma per il dopo Paulo Fonseca, ndr) proprio con un altro portoghese. Così la società arancionera potrebbe puntare proprio su De Zerbi.

La conferma di Cassano Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano ha confermato l'indiscrezione delle ultime ore che vorrebbe lo Shakhtar interessato a mister Roberto De Zerbi del Sassuolo per la prossima stagione: "In serata ci sono stati dei contatti ufficiosi tra lo Shakhtar e il mio amico De Zerbi. Sarei felicissimo, sarei davvero contento per Roberto".