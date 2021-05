Pirlo, Allegri o Zidane? La Juventus non ha ancora deciso. Intanto la UEFA passa all'azione

vedi letture

In casa Juventus proseguono le valutazioni, approfondite e ponderate, sul futuro della panchina. Proseguire con Andrea Pirlo, che con i due trofei stagionali e la qualificazione Champions ha salvato il salvabile, o affidarsi ad un big ben più scafato e dal grande nome? Le considerazioni da fare sono molteplici e andranno avanti ancora per qualche ora, anche se via via che passano i giorni le sensazioni portano sempre più a pensare all’addio dell’attuale allenatore. Già, ma in favore di chi? Il nome probabilmente più ricorrente è ancora una volta quello di Massimiliano Allegri, soprattutto nel caso in cui ci dovesse essere una separazione con Fabio Paratici. Ma oltre al livornese, attenzione anche a Zinedine Zidane: la sua avventura al Real Madrid sembra davvero ai titoli di coda e che il francese piaccia non poco dalle parti della Continassa non è certo un segreto. Sullo sfondo anche Gian Piero Gasperini, anche se in questo senso non esistono sentori di un possibile addio all’Atalanta.

Il finale salva Pirlo: per il 61% dei lettori di TMW, la Juve deve confermare il tecnico

Sullo sfondo, collegate al prossimo allenatore, ci sono anche le questioni di mercato: cosa farà Cristiano Ronaldo? E oltre a Buffon, la nuova Juventus si priverà anche di Giorgio Chiellini? Altre domande a cui serve tempo per trovare risposta. Anche perché la UEFA potrebbe aggiungere altra carne sul fuoco dopo aver ufficialmente aperto un procedimento disciplinare (che ancora non sappiamo dove porterà) contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per il progetto Superlega.