Prima volta Arthur, conferma McKennie. E la Juve di Pirlo ricomincia la scalata alla vetta

Servivano i tre punti e sono arrivati. La vittoria dell'Allianz Stadium contro il Bologna chiude una settimana che per la Juventus - come ha detto Paratici - tra Inter e Supercoppa ha rappresentato una vera e propria altalena di emozioni. Tre punti conquistati, altrettanti guadagnati alla capolista Milan. E questo basta e avanza per giudicare una prova ottima dal punto di vista collettivo ma anche sotto l'aspetto dei singoli.

Ronaldo non ha segnato, così come tutto l'attacco bianconero. E allora per una volta ci pensa il centrocampo a trainare la squadra. Ci pensa Arthur, alla prima gioia in bianconero, ma ci pensa anche McKennie. Che di smettere di stupire proprio non vuole. L'americano è stato una spina nel fianco della difesa del Bologna, dimostrandosi ancora una volta letale sotto porta. Insomma, le note positive non mancano. Anzi.

Alle parate di Szczesny, alla supremazia agonistica di Cuadrado, si aggiunge anche una ritrovata sicurezza che sfocia in idee chiare sul campo. La Juventus ha tenuto la porta inviolata in due partite consecutive, considerando tutte le competizioni, per la prima volta dallo scorso giugno. Il centrocampo - al di là dei gol dei singoli - comincia ad ingranare e a trovare una buona continuità negli interpreti e nei numeri, mentre la classifica si fa sempre più chiara. La Juve risale e non dà il minimo segnale di voler cedere proprio adesso. Il tutto, ovviamente, aspettando l'ultima settimana di mercato...

prima gioia in bianconero