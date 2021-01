Roma, inizia la settimana più brutta. Un derby da comparsa e con le grandi è piccolissima

Un buio così pesto, alla Roma, non se l’immaginava nessuno. I giallorossi sono arrivati al derby col vantaggio della classifica e le aspettative alte: una squadra in forma, pronta a fronteggiare un avversario troppe volte poco convincente in questa stagione. Risultato: all’Olimpico, 3-0 per la Lazio e tutti a casa. Una partita nella quale Edin Dzeko e compagni non sono di fatto mai entrati, sbattuti fuori dall’uno-due micidiale firmato Immobile e Luis Alberto nel primo tempo. E poi mai in grado di riprendersi, rialzare la testa, dare battaglia: persino eventuali polemiche arbitrali, comunque molto difficili da decifrare, finiscono in secondo piano dopo una partita così. Brutta e abbattuta, la Magica esce con la coda tra le gambe dallo stadio di casa, dove per una sera è stata davvero non soltanto ospite, ma persino parvenu. Ed è questo, al di là degli strascichi che soltanto chi ha vissuto la Capitale può capire, nella settimana più brutta della stagione, la domanda di fondo per Paulo Fonseca (tra i peggiori nelle pagelle perché incapace di ispirare voglia ai suoi ragazzi): la Roma è una parvenu di questa classifica. Verrebbe da dire di no, le qualità ci sono. Ma i giallorossi hanno fatto en plein contro le squadre di bassa classifica e soltanto quattro punti contro quelle della parte sinistra. Grandi con le piccole, piccoli con le grandi. Fonseca assicura che gli obiettivi non cambiano: sarà.