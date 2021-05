Sette gol a San Marino e le idee più chiare sui 26: Mancini è pronto per l'Europeo

Il 1 giugno è la data ultima per la presentazione della lista dei 26 convocati per l'Europeo e la gara vinta dall'Italia per 7-0 contro San Marino ha aiutato Roberto Mancini nelle scelte. Protagonista Bernardeschi che strappa il pass, con lui probabilmente anche Pessina. Politano prova a mettere in difficoltà il ct con due gol, male Kean che rischia di complicarsi la vita in ottica Europeo. In campo una vittoria convincente ma maturata soprattutto nella ripresa, dopo il 2-0 della prima frazione dove gli azzurri sono riusciti a sbloccare la gara solo dopo 31'.

LE PAROLE DI MANCINI Alla Rai, il ct ha commentato la gara anche in ottica Europei. "Il risultato era scontato, contava essere aggressivi e andare bene coi passaggi in velocità. Qualche dubbio ce l'ho, una partita non li può cambiare più di tanto".

Bernardeschi dubbio o certezza?

"Con noi ha sempre fatto bene, ci ha dato mano a qualificarci. Per l'Europeo è una certezza, sì".

Come è andato Kean?

"Deve aver preso una botta subito, infatti a fine primo tempo è uscito perché aveva qualche problema. Ha fatto bene al PSG, ha grandi margini: è giocatore importante".

Chi non la farà dormire?

"Un paio di scelte mi mandano in difficoltà, ho due coppie di giocatori bravissimi".

Raspadori quante chance ha?

"Ha fatto bene negli ultimi 3 mesi, avevo promesso all'U21 di darlo per il Portogallo. Poi non stava bene per scendere in campo stasera. Vedremo"