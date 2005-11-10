Spalletti: “Ho tante cose da venirmi a prendere”. Juve, test Celta Vigo per sognare in Europa

Luciano Spalletti guarda all’Europa League come a un’occasione per far crescere la sua Juventus, ma anche per provare ad arrivare fino in fondo. Alla vigilia della trasferta con il Celta Vigo, il tecnico bianconero non nasconde le ambizioni: “Mi manca quello e anche altre cose, sono diverse le cose che voglio andare a prendermi”. Una competizione che Spalletti definisce una sorta di “Champions 2”, per il livello delle squadre presenti. Ci sarà spazio per qualche cambio: Federico Gatti partirà titolare, mentre Nick Woltemade sarà utilizzato per far rifiatare chi ha accumulato più minuti.

Spalletti chiede una Juve più feroce

Il tecnico vuole soprattutto una squadra capace di sfruttare meglio i momenti decisivi: “Non siamo abbastanza feroci quando la partita ci mette davanti all’occasione che può far cambiare tutto”. Con il Celta serviranno equilibrio e continuità, anche perché gli spagnoli, secondo Spalletti, sono organizzati in entrambe le fasi. Il tecnico sarà squalificato e seguirà la partita lontano dalla panchina, ma si fida dello staff e dei suoi giocatori: “I miei collaboratori sono assolutamente del mio livello. Sicuramente faranno meglio di me”.

Anche Francisco Conceicao ha ribadito l’importanza dell’Europa League: “Vogliamo fare molto bene”. Dall’altra parte, Claudio Giraldez considera la Juventus una delle favorite del torneo, ma crede nelle possibilità del Celta. Spalletti dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1 con Alajbegovic e Conceicao alle spalle di Woltemade, mentre restano aperti i ballottaggi Kelly-Lucumi e McKennie-Nico.