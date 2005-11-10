Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 contro il Como in una partita giocata quasi interamente in 10 contro 11 per il rosso diretto di Kolo Muani dopo cinque minuti: "Si spiega facile, vuol dire che hai qualche filo staccato, anche se hai ricevuto una botta non puoi fare quel fallo di reazione. È una cosa che non deve assolutamente succedere, per l'importanza della partita e per la difficoltà che crei a tutti. Bisogna chiedersi quello che sta succedendo e andare a recuperare tutto quello che hai fatto".

Cosa si prova dopo una sconfitta come questa?

"Si prova naturalmente dispiacere e amarezza, diventa difficile giocare in inferiorità numerica contro una squadra come il Como che sa palleggiare e giocare a calcio. Se alzi la squadra rischi di prendere imbucate in campo aperto, nel primo tempo siamo stati anche bene in campo e c'era capitata la possibilità di fare gol. Poi prendi gol su una punizione così e diventa tutto più difficile, in campo sono stati anche abbastanza bene viste le difficoltà che c'erano. Poi tutta la partita in 10 è chiaro che paghi lo scotto, se ti capita una o due occasioni devi sfruttarle e devi essere bravissimo a non concedere spazi".

Come l'avevi preparata?

"Avevamo tentato di tenere Kolo più alto, vicino a Woltemade per giocare il due contro due con i centrali con McKennnie che si inseriva da dietro per attaccare lo spazio senza farlo tornare per rincorrere l'esterno. Chiaramente poi si è ribaltato tutto".

Kolo Muani si è scusato?

"Non c'è neanche il tempo, non importa neppure perché poi il ragazzo lo conosciamo tutti: è un professionista perfetto. Una volta è venuto da solo in ritiro perché ci tiene, però è segno che qualche debolezza c'è perché una reazione così, non essendo neanche affaticato, non puoi farla. Punto e basta. Non c'è bisogno che si scusi perché gli dispiace sicuramente, ma così si butta all'aria il lavoro di una settimana e ci crea difficoltà dal punto di vista della classifica. Potevamo fare un balzo avanti vincendo, poi ti trovi menomato e in difficoltà per novanta minuti".