Sabato senza grandi sorprese in Serie A dove a vincere sono state tutte le favorite. Allo Stirpe un super Bobcek trascina il Frosinone al successo contro il Parma grazie ad una tripletta. Nel pomeriggio non sbaglia la Lazio, che si regala un'altra settimana in testa al campionato battendo 1-2 il Torino grazie alla doppia firma danese di Provstgaard e Isaksen. Nel posticipo tutto facile per l'Inter, che chiude la pratica Genoa in meno di un'ora segnandone quattro grazie al gol di Lautaro, la doppietta di Thuram e il rigore trasformato da Sucic. Si prosegue oggi dalle 12:30 con la delicatissima sfida salvezza tra Udinese e Fiorentina. Alle 15:00 Sassuolo-Napoli e Roma-Monza. Chiude alle 20:45 il posticipo tra Como e Juventus.

SERIE A - LA CLASSIFICA

1. Lazio 35 (13 partite giocate)

2. Inter 32 (13)

3. Roma 30 (12)

4. Milan 27 (12)

5. Como 26 (12)

6. Frosinone 23 (13)

7. Juventus 21 (12)

8. Bologna 19 (13)

9. Napoli 18 (12)

10. Genoa 16 (13)

11. Cagliari 16 (12)

12. Atalanta 15 (12)

13. Torino 14 (13)

14. Monza 10 (12)

15. Lecce 10 (12)

16. Fiorentina 9 (12)

17. Parma 8 (13)

18. Sassuolo 8 (12)

19. Venezia 7 (13)

20. Udinese 6 (12)

LE PROBABILI FORMAZIONI

Di seguito le probabili formazioni della 13ª giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo

UDINESE-FIORENTINA - Domenica 29 novembre, ore 12.30 (DAZN)

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Allenatore: Zanetti.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

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SASSUOLO-NAPOLI - Domenica 29 novembre, ore 15.00 (DAZN)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Obrador; Sulemana, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. Allenatore: D'Aversa.

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Anguissa; Politano, McTominay, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.

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ROMA-MONZA - Domenica 29 novembre, ore 18.00 (DAZN, SKY)

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Mangas, Akinsanmiro, Colombo, Birindelli; Pessina, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

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COMO-JUVENTUS - Domenica 29 novembre, ore 20.45 (DAZN)

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore. Fabregas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cabal; Conceio, Kolo Muani; Woltemade. Allenatore: Spalletti,

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LECCE-ATALANTA - Lunedì 30 novembre, ore 18.30 (DAZN)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta; Ederson, Kessié; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.

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CAGLIARI-MILAN - Lunedì 30 novembre, ore 20.45 (DAZN)

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Mina, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Mendy, Maldini; Nzola. Allenatore: Pisacane.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Tomori, De Winter, Diawara; Musah, Jashari, Moreira, Rabiot, Pulisic; Cisse. Allenatore: Amorim.