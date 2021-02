Troppo brutta per essere vera: la Juve perde 2-1 a Porto e ci può credere solo grazie Chiesa

La Juventus più brutta della stagione parte malissimo e chiude col gol di Federico Chiesa, molto più di una speranza in vista della gara di ritorno. I bianconeri cadono 2-1 a Porto, complici i propri svarioni: individuali con Bentancur sul primo gol, collettivi sul secondo. Errori che puniscono Andrea Pirlo (che mastica amaro nel post partita), imbrigliato da Conceicao nei 90 minuti e chiamato alla rimonta nella gara di Torino: un'abitudine, per la Vecchia Signora, abituata negli ultimi tre anni a sbagliare la gara di andata degli ottavi di finale. Il centrocampista uruguaiano è il peggiore in campo, ma anche Cristiano Ronaldo delude: il portoghese delude e regala il primo guizzo nel finale, quando l'arbitro gli nega un rigore solare (qui anche le pagelle del Porto). Con le recriminazioni, però, la Signora non va lontano: il fatto che una sconfitta, a conti fatti, possa considerarsi un risultato quasi positivo è la fotografia migliore di una serata storta. Complicata da assenze e acciacchi vari: in una stagione dal ritmo forsennato, troppo poco per essere davvero una scusa.