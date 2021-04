Un talento al giorno, Juan Manuel Jorge: un Aquilani classe 2004 nato in Uruguay

Leader tecnico e carismatico della nazionale Under 17 uruguaiana, ma prima anche della selezione Under 15, il volante classe 2004 Juan Manuel Jorge Novino sembra essere il prototipo di centrocampista pronto allo sbarco in Europa già in tenera età: il classico "faro" del gioco nella propria squadra, usa indifferentemente destro e sinistro disegnando calcio al ritmo che decide lui. Adattabile anche a mezzala, nonostante l'ottima tecnica si fa notare per il dinamismo che mette in ogni gara, ma anche per la capacità nell'adattarsi anche alle gare più sporche e difensive, il che lo rende un centrocampista straordinariamente completo per la sua età. E il passaporto spagnolo, gli consente un facile trasferimenti nei campionati top del mondo.

Nome: Juan Manuel Jorge

Data di nascita: 22 febbraio 2004

Nazionalità: uruguaiano

Posizione: centrocampista centrale

Squadra: Defensor Sporting

Assomiglia a: Alberto Aquilani