Empoli-Brescia 1-1 oppure 0-0 perché comanda il fattore X

Nella stagione 1948-1949 il primo Empoli-Brescia di campionato terminò con un pareggio per 3-3. Bertolucci all’8’, Bertoni al 35’, Bertolucci al 46’, Albini al 60’, Bortoletto al 71’, Grazioli al 75’.

Nel torneo 2017-2018 l’ultimo Empoli-Brescia di campionato è terminato con un pareggio per 1-1. Zajic al 48’, Torregrossa al 79’.

Nel mezzo, su un totale di 17 precedenti fra Serie A e cadetteria, play-off compresi, rintracciamo altri 9 segni X.

Non è un caso, pertanto, se i punteggi più ricorrenti al termine degli Empoli-Brescia di campionato siano l’1-1 e lo 0-0. Per entrambi, infatti, sono 4 le presenze.

Così non ci resta che rintracciare le ultime vittorie.

Il segno 1 più recente è del 1999-2000. Al 18esimo turno di B fu 2-0. Sul tabellino dei marcatori i nomi di Cappellini (rigore al 43’) e bomber Saudati (82’). Mentre per imbatterci in un’affermazione ospite il viaggio indietro nel tempo è molto più breve. Annata 2011-2012, 24esimo turno nuovamente di B. Anche stavolta c’è un 2-0. A firmarlo Jonathas (al 51’) e un’autorete di Ficagna (al 61’).

Ma quante gare hanno pareggiato toscani e lombardi nel campionato in corso di svolgimento?

L’Empoli con 15 è secondo soltanto al Cosenza. Il Brescia con 11 ha alle spalle altri 5 club.

Chiudiamo con una curiosità legata ai livelli del calcio italiano.

I padroni di casa in Serie A sono sempre andati a punti. Gli ospiti in cadetteria hanno fatto risultato in 12 dei 13 incroci.

Empoli reduce dal pareggio nel recupero infrasettimanale: 63 punti, 31 dei quali al Castellani (8V – 7X). Brescia che viene dall’1-1 casalingo col Pescara: 44 punti, 18 in trasferta (4V – 6X – 6P).

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A E SERIE B)*

17 incontri disputati

2 vittorie Empoli

11 pareggi

4 vittorie Brescia

17 gol fatti Empoli

19 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Brescia 3-3, 38° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A EMPOLI (SERIE B)

Empoli-Brescia 1-1, 20° giornata 2017/2018

* Compreso il play-off al termine della stagione 2008/2009.