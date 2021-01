Fra Spezia e Sampdoria 18 punti persi dopo il 45’ e 12 rigori contro

vedi letture

Primo derby nei campionati moderni fra Aquilotti e Doriani. Le due squadre vengono da risultati importanti. La Sampdoria ha avuto la meglio sull’Inter per 2-1. Lo Spezia con lo stesso punteggio s’è imposto al Maradona di Napoli.

La compagine neo-promossa ha raccolto fino a oggi 14 punti. Ma fra le mura di casa è ancora alla ricerca del primo successo. Fra Manuzzi e Picco, infatti, sono arrivati al massimo dei segni X, 3. I blucerchiati di punti ne hanno fatti 20, 10 dei quali in esterna (3 successi, 1 pareggio, 4 sconfitte).

Nonostante l’esordio di questa sfida in Serie A… non mancano gli spunti di interesse.

Se escludiamo il Torino, Spezia e Samp sono le due squadre che hanno perso più punti nel passaggio dal primo al secondo tempo. Quagliarella e compagni mostrano un -8, dai 28 all’intervallo ai 20 nella classifica in corso di validità. Pobega e soci fanno perfino peggio, -10 passando da 24 a 14.

Altra curiosità è legata ai calci di rigore. Sono le due squadre che ne hanno subiti più di tutti: siamo 6-6. Inoltre, i portieri dei due club ne hanno sventati entrambi uno: Provedel al bolognese Barrow, Audero all’interista Sanchez.

Conclusione sui ‘fogli bianchi’ e i gol dei panchinari.

Per clean sheet la squadra di Italiano è in vantaggio per 3-1 su quella di Ranieri. Per contributo dei subentrati quella blucerchiata comanda 5-3 sui bianchi.