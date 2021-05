Gattuso e Semplici: le loro tradizioni opposte con Cagliari e Napoli

Cinque su sette. Gennaro Gattuso si è imposto quasi sempre contro il suo collega allenatore, Leonardo Semplici. Il tecnico toscano ha evitato la sconfitta in due sole circostanze: pareggio in Spal-Pisa, serie B, stagione 2016/17 e vittoria in Pisa-Spal, stesso campionato). In Serie A ha sempre vinto Gattuso che viaggia con un tre su tre.

L'allenatore originario della Calabria viaggia con un'ottima tradizione contro il Cagliari. Per quattro volte ha centrato il risultato pieno contro i sardi. Sarebbe stato un en plein se il suo Milan non fosse stato bloccato sul pari (1-1) alla quarta giornata del campionato 2018/19.

Esattamente l'opposto possiamo dire dei precedenti tra Semplici e il Napoli. L'attuale allenatore del Cagliari è alla ricerca della sua prima vittoria contro i campani. L'unica volta in cui ha fatto punti è stato in Spal-Napoli 1-1 del 27 ottobre 2019. Poi solo sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS SEMPLICI

5 vittorie Gattuso

1 pareggio

1 vittoria Semplici

14 gol fatti squadre Gattuso

7 gol fatti squadre Semplici

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS CAGLIARI

4 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Cagliari

11 gol fatti squadre Gattuso

3 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI SEMPLICI VS NAPOLI

0 vittorie Semplici

1 pareggio

4 vittorie Napoli

4 gol fatti squadre Semplici

8 gol fatti Napoli