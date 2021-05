Il peggior apporto dalla panchina? Tutta roba per Crotone e Fiorentina

Una vittoria e un pareggio. Una sola altra volta in questa stagione il Crotone era riuscito a mettere insieme due risultati utili di fila, a cavallo tra l'11esima e la 12esima giornata. La squadra calabrese proverà a congedarsi da questa Serie A cercando di fare anche il terzo, realizzando dunque questo piccolo record (almeno per questa stagione). La Fiorentina è a quota 39 punti. Dovesse chiudere così, sarebbe il bottino più basso in A per i viola dal ritorno nella massima serie (a seguito del fallimento) fino ad oggi.

Due partite giocate a Crotone fra queste due squadre e abbiamo registrato una vittoria per parte (con zero pareggi di conseguenza). In equilibrio anche il numero di gol realizzati.

Il Crotone è la squadra con il maggior numero di sconfitte (27) e il maggior numero di reti subite (92) di tutta la Serie A. In casa ha messo assieme 16 dei suoi 22 punti fin qui raccolti in stagione. La Fiorentina ha solamente due reti realizzate in questo campionato da giocatori partiti dalla panchina e per giunta nella stessa partita (contro lo Spezia in casa). Solo una squadra ha fatto peggio dei viola con zero e sapete qual è? Proprio il Crotone! Sono undici i rigori fischiati contro la squadra allenata da Iachini e Prandelli in questa stagione; tanti, ma all'Udinese è andata peggio con 13.

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE

1 vittoria Crotone

0 pareggi

1 vittoria Fiorentina

2 gol fatti Crotone

2 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

2016/2017 Serie A Crotone vs Fiorentina 0-1

L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2017/2018 Serie A Crotone vs Fiorentina 2-1