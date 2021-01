Pescara-Cremonese e quel risultato che manca da più di 39 anni

Da quando Pescara-Cremonese è tornata stabilmente nel palinsesto della cadetteria ha sempre prodotto segni X. Per 2 volte c’è scappato il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, nel 2017-2018 e nel 2018-2019. In una circostanza è finita 1-1, la stagione scorsa, con reti di Galano all’80’ e Migliore al 90’.

Curiosità, i due gol appena ricordati arrivarono in fotocopia: entrambi di sinistro, da fuori area, su calcio piazzato di seconda.

Il bilancio che emerge dai 13 incontri disputati sorride ai padroni di casa. I grigiorossi si sono travestiti da corsari in una sola occasione. Stagione 1981-1982, 14esima giornata, 0-2 con Nicolini e Frutti mattatori del match. Il calendario indicava la data del 13 dicembre 1981, domenica saranno trascorsi 39 anni, 1 mese e 5 giorni.

Gli abruzzesi hanno fatto 4 punti negli ultimi due turni, fra l’altro mantenendo la porta inviolata.

I lombardi dopo 3 KO senza soluzione di continuità hanno deciso di cambiare coach.

Ci sono però alcune statistiche di rendimento in cui entrambi i club sono ancora fermi a quota zero.

Il Pescara è l’unica compagine della cadetteria che ancora non ha marcato gol con un giocatore alzatosi dalla panchina. La Cremonese (come il Cosenza) è ancora in attesa del primo calcio di rigore a favore.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE B)

13 incontri disputati

8 vittorie Pescara

4 pareggi

1 vittoria Cremonese

15 gol fatti Pescara

6 gol fatti Cremonese

PRIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Cremonese 3-1, 29° giornata 1942/1943

ULTIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Cremonese 1-1, 13° giornata 2019/2020