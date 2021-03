Sfida da 103 punti al Giardiniero - Via del Mare

Sfida al vertice della cadetteria quella che andrà in scena al Giardiniero - Via del Mare.

Da un lato il Lecce secondo in classifica con 52 punti, dall’altro la Salernitana terza e con 51. Insomma, una sola lunghezza di differenza… che sale a quota due in caso di confronto fra lo score dei giallorossi in casa, 23, e quello dei granata in trasferta, 21.

Entrambi i club hanno in corso delle serie positive piuttosto corpose. I salentini non vanno KO dalla 21esima giornata, 1-2 interno con l’Ascoli. I campani hanno subito l’ultimo stop al 18esimo turno, 0-5 a Empoli.

E poi c’è bomber Coda… reduce da 4 doppiette senza soluzione di continuità.

I precedenti nei campionati professionistici ammontano a 28 fra cadetteria e Serie C. Il Lecce è in vantaggio sulla Salernitana per numero di vittorie, 16-6, e gol marcati, 42-22, mentre i segni X ammontano 6.

Concentrandoci sulla sola Serie B…

Ammontano a 7 i testa a testa andati in scena fra l’1-0 del 1946-1947 e il 2-2 del 2018-2019.

Solo una volta i campani sono tornati a casa con l’intera posta in palio nelle tasche. Era la 22esima giornata del 1994-1995 e il match terminò col punteggio di 1-2: Melchiori al 22’, Strada al 37’, Pisano al 50’. Per il resto ecco 4 battute d’arresto, la più recente al decimo turno del 2009-2010, 1-0 con Corvia man of the match al 22’, cui dobbiamo aggiungere anche 2 segni X fra cui il 2-2 alla seconda giornata 2018-2019, l’ultimo faccia a faccia in categoria: Mancuso al 4’, Bocalon al 71’, Falco all’81’, Castiglia nel primo minuto di recupero.

Concludiamo osservando l’ultimo mese dei due club.

Lecce con 13 punti fatti, 2,6/match, come la capolista Empoli; Salernitana che risponde con 13, 1,8/match.

CONFRONTI DIRETTI A LECCE (SERIE B E SERIE C)

28 incontri disputati

16 vittorie Lecce

6 pareggi

6 vittorie Salernitana

42 gol fatti Lecce

22 gol fatti Salernitana

PRIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Salernitana 1-0, 20° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Salernitana 2-2, 2° giornata 2018/2019