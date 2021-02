Kevin Keegan, storia del calcio inglese: dalla Coppa dei Campioni ai Palloni d'Oro

vedi letture

Kevin Keegan, nato nel 1951, è stato uno dei giocatori inglesi più forti di sempre. Cresciuto nello Scunthorpe United, nel 1971 passa al Liverpool, squadra alla quale è legata la sua fama di campione internazionale. Con i Reds Keegan vince tre volte la Premier League, una FA Cup, due Charity Shield, una Coppa dei Campioni e due coppe UEFA. In un periodo in cui, a livello di club, le squadre inglesi erano le più forti in Europa, Keegan diventa l’icona del calcio britannico. Ala destra dalle straordinarie doti tecniche, in determinati periodi della carriera si dilettò a giocare anche come prima punta, date le sue qualità di realizzatore da dentro l'area di rigore. Nel 1987 approda all’Amburgo. Con la squadra tedesca vince una Bundesliga e raggiunge una finale di Coppa dei Campioni, poi persa con il Nottingham Forest. Nel 1978 e nel 1979 vince anche il Pallone d’Oro. Rientrato in Inghilterra viene ingaggiato dal Southampton e con i Saints riuscirà a vincere la classifica cannonieri nel 1981/82 con 26 gol. Ha inoltre collezionato 63 presenze e 21 gol con la nazionale inglese, con la quale è stato per 31 volte capitano. Termina la carriera da calciatore nel 1984, prima di intraprendere quella da allenatore senza però riuscire a ripetere i successi ottenuti da calciatore. Oggi Keegan compie 70 anni.

Sono nati oggi anche Edinson Cavani, Matteo Brighi, Angel Di Maria, Christian Eriksen e Breel-Donald Embolo.