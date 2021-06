PODCAST - Donnarumma, PSG a un passo. Alle condizioni di Mino Raiola

Gianluigi Donnarumma è un passo dal Paris Saint-Germain. Il rilancio del PSG nella giornata di ieri - 11 milioni di euro a stagione più 2 di bonus per i prossimi cinque anni - è quello giusto per assecondare le richieste dell'estremo difensore classe '99, in scadenza di contratto col Milan.

Donnarumma ha detto addio ai rossoneri perché voleva uno stipendio da 12 milioni e una squadra in grado di competere in Champions League e Raiola gliel'ha portata. Ascolta il podcast di TMW.