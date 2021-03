Le probabili formazioni di Crotone-Bologna: Di Carmine è in vantaggio su Riviere

vedi letture

▪ Crotone-Bologna - Sabato 20 marzo, ore 15.00, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Crotone 15 punti, Bologna 31 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL CROTONE - Cambia qualcosa Serse Cosmi che non avrà a disposizione né Ounas né Reca. Al posto dell'attaccante Samuel Di Carmine è in vantaggio su Riviere per affiancare l'inamovibile Simy, mentre sulle corsie laterali a centrocampo spazio a Rispoli e Pedro Pereira. Non ci sarà neanche Luperto in difesa, con Cuomo che giocherà dal primo minuto insieme a Golemic e Magallan, a protezione di Cordaz.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Potrebbe essere messo in pausa l’instradamento di Musa Barrow come prima punta e la partita di Crotone potrà dare una risposta a riguardo. Dopo la bella prestazione da esterno del gambiano nell’ultima uscita di campionato, allo Scida Mihajlovic potrebbe optare nuovamente per l’arretramento di Barrow a favore di Palacio prima punta. A completare l’attacco ci sarà il solito Soriano, mentre a destra Skov Olsen dovrebbe essere in vantaggio su Orsolini, ma non è da escludere la titolarità dell’esterno ascolano. Negli altri reparti non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alla sfida con la Samp: Skorupski in porta, Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks a formare la linea a quattro difensiva, e uno tra Schouten e Dominguez in coppia con Svanberg a centrocampo. Non saranno della sfida, invece, Santander e Faragò, i due lungodegenti rossoblù.