Le probabili formazioni di Parma-Genoa: ancora Pellè dal 1'. Shomurodov con Destro

Di seguito le ultime su Parma-Genoa dai nostri inviati:

▪ Parma-Genoa - Venerdì 19 marzo, ore 20.45, stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Daniele Doveri, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Parma 19 punti, Genoa 28 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL PARMA - Pochi dubbi per Roberto D’Aversa, che dopo la splendida vittoria di domenica contro la Roma cerca la continuità nella sfida contro il Genoa per inseguire la salvezza. Il tecnico crociato dovrebbe riproporre il tridente anti-Roma, nonostante un Pellè che ha avuto qualche problema in settimana: con l’ex Southampton ecco Man e Mihaila. A centrocampo torna Kucka e a fargli posto sarà uno tra Kurtic ed Hernani, con il brasiliano che potrebbe essere un’arma importante a gara in corso. Brugman confermato in regia così come il quartetto difensivo davanti a Sepe: Osorio e Bani in mezzo con Pezzella e Conti sulle fasce.

COME ARRIVA IL GENOA - Crocevia importante per il Genoa questa sera sul campo del Parma. Mister Davide Ballardini ritrova dalla squadra Masiello che dovrebbe prendere il suo posto al centro della difesa a protezione della porta di Perin insieme a Radovanovic e Criscito. A centrocampo non si tocca il trio formato da Strootman, Badelj e Zajc con Zappacosta ad agire sulla destra e Czyborra sulla sinistra. In attacco dovrebbe esserci uno fra Shomurodov e Pandev insieme al rientrante Destro.