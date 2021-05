Le probabili formazioni di Crotone-Fiorentina: dubbi a centrocampo per Iachini

Di seguito tutte le ultime su Crotone-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Fiorentina - Sabato 22 maggio, ore 20.45, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta

▪ Classifica: Fiorentina 39 punti, Crotone 22 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Alcune novità di formazione annunciate da Serse Cosmi in conferenza stampa, per l'ultima gara in Serie A dei calabresi. In porta ci sarà Crespi, visto il forfait di Cordaz, mentre in attacco confermatissima la coppia formata da Ounas e Simy, a caccia di un altro gol per chiudere la sua incredibile stagione dal punto di vista realizzativo. Torna Messias dal 1': con lui a centrocampo Cigarini e Benali.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - La salvezza è già in archivio, per Iachini sarà l'ultima partita sulla panchina della Fiorentina. A Crotone il tecnico potrebbe lasciarsi andare a un po' di sperimentazione, inserendo qualche faccia nuova. In porta ci sarà senz'altro Terracciano, vista la squalifica di Dragowski, così come in difesa dovrebbe toccare a Igor prendere il posto di capitan Pezzella, fermato anche lui dal Giudice Sportivo, al fianco di Caceres e Quarta, che rimpiazza un Milenkovic non al meglio. Sulle fasce Malcuit e Barreca potrebbero scalzare i titolari Venuti e Biraghi, ancora però più papabili. In mezzo solita bagarre tra Amrabat, Bonaventura, Pulgar e Castrovilli per tre posti (occhio però anche all'outsider Eysseric) mentre davanti non dovrebbe essere in discussione il consueto tandem Vlahovic-Ribery.