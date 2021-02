Le probabili formazioni di Genoa-Hellas Verona: Shomurodov insidia Pandev dal 1'

Esaurita la prima settimana di coppe europee, l'obiettivo torna sulla Serie A, che nel weekend vivrà la prima storica giornata a "spezzatino totale": dieci partite tutte spalmate in dieci slot orari diversi. Si parte venerdì con due gare, si chiude addirittura col posticipo di lunedì a Torino. Di seguito tutte le ultime su Genoa-Hellas Verona, raccolte dai nostri inviati:

▪ Genoa-Hellas Verona - Sabato, ore 15.00, Stadio Olimpico

▪ Arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido

▪ Classifica: Genoa 25 punti, Hellas Verona 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL GENOA - Qualche dubbio di formazione per Davide Ballardini che dovrebbe sciogliere solo a ridosso del match del “Ferraris”. In difesa davanti a Perin dovrebbe giocare dal primo minuto il capitano Criscito che dovrebbe aver smaltito l’infortunio subito a Torino. In caso contrario, al fianco di Masiello e Radovanovic, è sempre pronto Goldaniga. A centrocampo rientra Badelj, che ha scontato la squalifica, mentre Strootman e Zajc saranno le due mezzali. Intoccabili gli esterni con Zappacosta a destra e Czyborra a sinistra mentre in attacco al fianco di Destro c’è il ballottaggio fra Pandev e Shomurodov.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Mert Cetin ha dato buone risposte contro il Parma e viaggia spedito verso la seconda maglia da titolare consecutiva: al suo fianco possibile conferma per Gunter assieme a Matteo Lovato. L'alternativa per il centro-sinistra è Giangiacomo Magnani, anche perché il margine perché uno tra Ceccherini e Dawidowicz recuperi sembra essere piuttosto ristretto. Faraoni rientra dalla squalifica agirà a destra, nella cerniera in mezzo al campo chiusa da Tameze, Ilic (in vantaggio su Veloso, che rincorre ancora la migliore condizione) e Lazovic, certo di un posto grazie alla squalifica di Dimarco. Juric ritrova anche Zaccagni, che ha scontato il turno di stop inflittogli dal giudice sportivo: sarà lui a duettare con Barak alle spalle di Kevin Lasagna.