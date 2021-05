Le probabili formazioni di Hellas Verona-Bologna: Sansone in lizza per una maglia

vedi letture

Due gare alla fine, tranne per Lazio e Torino, ma lotte Champions e salvezza mai così vive: le vittorie di tutte le contendenti lasciano apertissimo il confronto a distanza per i piazzamenti europei, mentre la situazione del Benevento è diventata quasi disperata dopo il ko contro l'Atalanta. Ma non è detta l'ultima parola. Di seguito tutte le ultime su Hellas Verona-Bologna, raccolte dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Bologna - Lunedì 17 maggio, ore 20.45, stadio Bentegodi

▪ Arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Hellas Verona 43 punti, Bologna 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Altra vetrina per Pandur, che difenderà i pali gialloblù per la terza gara da titolare consecutiva. Davanti a lui dovrebbero rivedersi Magnani e Dimarco, rimasti in panchina a Crotone, al fianco di uno tra Ceccherini e Dawidowicz. Possibile chance dal primo minuto anche per Eddie Salcedo: con l'italo-colombiano sulla trequarti potrebbe essere Barak ad arretrare in mediana, nella cerniera a quattro chiusa da Faraoni, Tameze e Lazovic. Lasagna verso il rientro dall'inizio dopo gli spezzoni contro Torino e Crotone, alle sue spalle ci sarà ancora (salvo sorprese) Mattia Zaccagni.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Per le battute finali di questo campionato, Sinisa Mihajlovic potrebbe scegliere di schierare alcune seconde linee così valutarle in vista della prossima stagione. A Verona, quindi, pronto Antov che dovrebbe rilevare Danilo in difesa andandosi ad affiancare a Soumaoro. Confermati invece Tomiyasu e Dijks terzini, mentre tra i pali dovrebbe rivedersi Skorupski. Le chiavi del centrocampo saranno nuovamente affidate a Schouten e Svanberg, con Soriano ancira trequartista al fianco di uno tra Skov Olsen e Orsolini, a destra, e Barrow a sinistra. Attenzione però a Sansone che potrebbe soffiare la maglia al gambiano. In avanti ancora Rodrigo Palacio. Dall'infermeria arriva la notizia del pieno recupero di Medel che torna a disposizione della squadra, mentre sono ancora out Hickey, Dominguez e Santander.