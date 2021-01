Le probabili formazioni di Inter-Benevento: Eriksen dal 1'. Sanchez in panchina

Inter-Benevento - Sabato, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli

▪ Classifica: Inter 41 punti, Benevento 22 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'INTER - La titolarità di Christian Eriksen dovrebbe essere la principale novità in casa nerazzurra, con Conte che pare intenzionato a dare fiducia al danese dopo il decisivo gol contro il Milan. Solo panchina invece per il chiacchieratissimo Sanchez, con Lautaro-Lukaku di punta e un centrocampo completato da Barella e Gagliardini, mentre sulle fasce spazio ad Hakimi e Perisic. Davanti ad Handanovic si schiereranno invece Skriniar, Ranocchia e Bastoni.