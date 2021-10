Abraham, la Roma ti chiama. Corriere dello Sport: "L'attaccante deve segnare di più"

"Abraham, la Roma ti chiama", scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Il centravanti inglese è già entrato nel cuore dei tifosi, ma deve segnare di più. Soltanto quattro reti finora (due in campionato) e l’errore contro il Napoli da riscattare. Non è al meglio ma stasera giocherà. Il suo ruolo da titolare non è in discussione. Per Mourinho è il titolare indiscusso, il tecnico lo incita, lo aiuta a migliorarsi. Il gol gli manca, contro il Napoli ha avuto un’occasione incredibile e ha sbagliato. I tifosi sono tutti con lui, ha conquistato la fiducia della gente, abituata a centravanti del calibro di Pruzzo, Montella, Batistuta, Dzeko. In attacco sono lui e Zaniolo gli uomini che possono fare la differenza, Morinho punta ancora su di loro, gli chiederà gli straordinari, stasera a Cagliari, poi domenica contro il Milan.