Allenatore, Ribery, uomo mercato. QS-La Nazione: "Commisso presenta il futuro viola"

Il QS-La Nazione si chiede quale potrebbe essere la prima possa di Rocco Commisso in chiave futuro. L'istinto porta a pensare al nome del nuovo allenatore, ma nella realtà i tempi per aver raggiunto un accordo e metterlo al centro della piazza non sono maturi. Si va allora in direzione Ribery che, in attesa degli sviluppi dell'operazione rinnovo di Vlahovic, potrebbe essere davvero a un passo dall'abbracciare Firenze e la Fiorentina anche per la prossima stagione. Sarebbe un messaggio forte sulla voglia di rilancio della società viola. Infine lo staff societario: continuano le voci su possibili figure che allargherebbero l'area tecnica per il prossimo mercato e il nome da seguire con grande attenzione è quello di Pietro Accardi, dirigente dell'Empoli.