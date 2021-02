Audero a Il Secolo XIX: "Su di me critiche esagerate. Sogno un Mondiale e la Champions"

"Su di me critiche esagerate. Sogno un Mondiale e la Champions". Queste le parole di Emil Audero a Il Secolo XIX nell'edizione odierna. Il portiere ha raccontato la sua stagione: "Sono sempre me stesso. Tutti possiamo sbagliare una valutazione, ma sento critiche eccessive. Come squadra dobbiamo migliorare tanto, ma siamo un passo avanti rispetto all'anno scorso. Salviamoci e vediamo". Il blucerchiato non nega di pensare anche all'Italia: "Normale nella carriera di un calciatore pensare alle cose migliori, è un obiettivo. Sogno di vincere un Mondiale o la Champions, ma non è un'ossessione. Se arriverà bene, altrimenti non sarà arrivata".