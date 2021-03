Benevento, vigilia turbolenta. Il Mattino: "Lite Schiattarella-Insigne, Inzaghi non li convoca"

La vigilia dello scontro diretto cruciale con lo Spezia in casa Benevento è stata turbata da uno scontro acceso che avrebbe avuto per protagonisti Schiattarella e Insigne. Lo si apprende da Il Mattino, che spiega come l'alterco sarebbe scaturito (come spesso accade) da un duro contrasto di gioco. Inevitabile la decisione di Inzaghi, che dopo vari tentativi insieme al suo staff di riportare la calma si è visto costretto ad escluderli entrambi dai convocati per la trasferta ligure: un provvedimento preso in concerto con il d.s. Foggia e il presidente Vigorito, che hanno manifestato il loro pieno appoggio al tecnico.