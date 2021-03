Bergomi al QS: "Attenta Inter, il campionato non è chiuso. La Juve ci crede ancora"

"Attenta Inter, il campionato non è chiuso. La Juve ci crede ancora". Queste le parole di Giuseppe Bergomi, ex storico dei nerazzurri e adesso commentatore Sky, al QS stamattina. Lo Zio spiega il suo punto di vista a 11 giornate dal termine: "I bianconeri ci sono ancora, c'è da giocare lo scontro diretto e il recupero con il Napoli. Non è ancora chiusa la Serie A". Infine un pensiero sul calcio italiano: "Siamo indietro per mentalità e velocità della palla. Le nostre partite sono molto tattiche e ciò rallenta l'intensità. In Europa vedi 12-13 falli a partita, in Italia i giocatori si gettano a terra e urlano. Inter, Milan e Juventus pesano molto a livello europeo, senza è difficile".