Brocchi a La Gazzetta dello Sport: "Locatelli con Allegri può crescere ancora"

"Vedevano tutti qualità superiori alla media, era uno dei più forti del settore giovanile in quegli anni, considerato di prospettiva. Io lo feci esordire a San Siro perché ero convinto che sarebbe stata la prima di tante partite e volevo che fosse un inizio memorabile". A parlare così di Locatelli è Cristian Brocchi, l'uomo che per primo lo lanciò in un Milan-Carpi, quando Manuel aveva appena diciotto anni. L'ex tecnico del Monza non si è detto per nulla sorpreso dell'exploit del classe '98: "A Sassuolo ha trovato un ambiente ideale", ha assicurato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, aggiungendo come il salto in una big (che potrebbe essere la Juventus) possa "aiutarlo ancora" a crescere. Magari sotto la sapiente guida di Allegri: "Max è un allenatore bravissimo - ha aggiunto Brocchi -, ha certezze molto chiare e un'esperienza incredibile: lo aiuterà a fare un altro passetto in avanti. Se proprio devo trovare qualcosa in cui può ancora migliorare, direi che può segnare qualche gol in più".