Cannavaro al CorSera: "Col Napoli non c'è niente. Spero che Gattuso resti in panchina"

In un'intervista al Corriere della Sera Fabio Cannavaro ha parlato del Napoli e del suo futuro. Queste le sue parole anche sul tema allenatore e sulle voci che lo accostavano al club azzurro: "So che gira questa voce, mi hanno inondato di messaggi. Ma no, non c’è niente di concreto. E il Napoli ha già un buonissimo allenatore". Poi su Gattuso ha detto: "Io spero che Rino resti a lungo. Poi, l’ho sempre detto, mi auguro un giorno di allenare in Italia. Mi sento napoletano e tifoso del Napoli, sono andato via giovanissimo, e non per mia scelta. Guidare in futuro la squadra della mia città sarebbe il massimo. Ma per il momento faccio il mio percorso. Qui in Cina ho ancora due anni di contratto".