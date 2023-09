Carnevali a TS: "Juve, solo un contatto per Berardi. Privilegi dal Sassuolo? Storia assurda"

vedi letture

Intervistato in esclusiva dai taccuini di Tuttosport, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato a parlare dell'affaire Berardi-Juventus, un'operazione che ha sollevato un polverone indicibile anche tra i club, tuttavia chiarito dallo stesso dirigente: "Non c’è mai stata una trattativa vera e propria ma solo un contatto. Perciò era impossibile litigare o non capirsi".

Al solo citare un eventuale canale privilegiato tra emiliani e bianconeri, Carnevali si è indispettito, spiegando invece la realtà dei fatti con il calciomercato aperto: "Una storia assurda: noi facciamo affari con tutti. Anzi, tra i top club la Juve è quella con cui operiamo meno. La verità è che noi lavoriamo con tutti i club, basta guardare le varie sessioni di mercato".