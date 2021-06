Correa nel tridente, Il Messaggero: "C'è l'Argentina, Sarri prova il Tucu di prima"

"C'è l'Argentina, Sarri prova il Tucu di prima". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero. L'attaccante argentino scenderà in campo domani in Copa America come esterno nel tridente offensivo in un 4-3-3. Maurizio Sarri potrebbe ritrovarlo l’anno prossimo anche se il presidente biancoceleste Lotito, in caso di offerta congrua, potrebbe cederlo