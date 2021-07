Di Lorenzo o la mossa Toloi? Il Messaggero: "Serve una gabbia per Sterling"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio all'Italia con i dubbi di formazione in vista dell'Inghilterra. Dopo Lukaku, ecco Harry Kane. Chiellini è pronto, Bonucci meno visto che si porta dietro un problemino al ginocchio, ma niente di che. Un altro pericolo è Sterling che attacca prevalentemente a sinistra dove negli Azzurri gioca Di Lorenzo. Il terzino del Napoli ha dimostrato di saper giocare anche a sinistra e l'unico dubbio di Mancini è se inserire o meno Toloi, spostando di fascia il partenopeo. Emerson è piaciuto al ct soprattutto per la spinta offensiva, ma la coppia con Di Lorenzo sta bene con un'Italia dominante, discorso diverso se si fosse costretti ad abbassarsi troppo. In questo caso è pronta la carta Toloi.