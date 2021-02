Dzeko scatenato in allenamento. Corriere dello Sport: "Vuole mettere in difficoltà Fonseca"

vedi letture

Fonseca verso la soluzione del dubbio. Nell'allenamento di giovedì è emerso che dovrebbe essere ancora Borja Mayoral a guidare l'attacco giallorosso contro l'Udinese. A scriverlo è il Corriere dello Sport. Nella valutazione fatta dal tecnico portoghese, è più importante avere Dzeko nella gara di giovedì prossimo contro il Braga in Europa League. Ma Edin da facendo di tutto per mettere in difficoltà il proprio allenatore, questa volta però con comportamenti giusti. In allenamento si sta dimostrano molto motivato, sprona i compagni, si fa sentire. E' rimasto a fare anche straordinari, calciando in porta, quando molti giocatori erano già rientrati negli spogliatoi. Sono molti i giocatori che riconoscono la leadership di Dzeko. Fonseca farà alla fine dei conti una valutazione tecnica, in base al coefficiente di difficoltà delle due partite contro Udinese e Braga.