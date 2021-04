È nata la Superlega! Il Fatto: "Ai fondatori quasi il 90% dei 3 miliardi di ricavi annui"

"Ai fondatori quasi il 90% dei 3 miliardi di ricavi annui", titola Il Fatto Quotidiano oggi in edicola. Nel pallone dei ricchi, i club più ricchi giocano solo con i ricchi, per diventare ancora più ricchi. Il calcio sarà sempre meno sport e sempre più spettacolo, non ci saranno più tifosi ma solo consumatori. I patron vogliono portarsi via il pallone e dividersi la torta miliardaria che garantiranno gli sponsor. Adesso la Superlega è un annuncio, forse realtà, forse una minaccia per strappare condizioni ancora migliori alla UEFA. E tutti gli altri? Restano fuori, in campionato nazionali svuotati di valore. Trasformare il calcio in uno show stile NBA, con tanto di salary cap al 55% del fatturato, un formato che alle migliaia di tifosi della provincia italiana preferisce i milioni asiatici o americani. Ci saranno 3 miliardi a stagione per una decina di squadre. Quasi il 90% andrà nelle casse dei club fondatori, con fette piccolissime per i cinque club che verranno invitati. E tra gli stessi fondatori le fette non saranno tutte uguali...