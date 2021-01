Fabian, il terzino sinistro e i portieri. Il Mattino: "Tutti i nodi del Napoli"

Il Mattino riferendosi al Napoli parte dal mercato, dove la lacuna più pesante - a suo avviso - è il terzino sinistro. Hysaj è un terzino destro adattato a sinistra e per di più è anche in scadenza, pertanto l'unica soluzione per la fascia sinistra si chiama Mario Rui. Al quale non si può chiedere di avere i super poteri per giocare tutti i minuti di tutte le partite di una stagione lunga e complessa. Altro problema: i portieri. Ospina, arrivato con Ancelotti per sopperire all'infortunio di Meret, è diventato il preferito di Gattuso, che ha declassato il giovane portiere italiano costato 26 milioni e inizialmente indicato come il vero antagonista di Donnarumma in Nazionale. Infine Fabian Ruiz. Da quando il Napoli è passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1 lo spagnolo è sparito, come se la mediana azzurra fosse diventata il triangolo delle Bermuda e lui un povero marinaio finito lì per caso a bordo della sua bella barca a vela, inghiottito in un vortice dal quale non è più capace di uscire.