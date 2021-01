Fonseca si gioca il posto in un girone. Il Messaggero: "Roma umiliata dalle big"

"Roma umiliata dalle big", scrive stamane Il Messaggero. Il tecnico, come da contratto, verrà confermato solo se permetterà alla società giallorossa di partecipare alla prossima Champions League. Addio in caso contrario. Niente di nuovo per Fonseca, che si giocherà il posto in un girone. L'en-plein con le formazioni meno quotate del campionato aveva portato i giallorossi in zona Champions, ma contro le rivali più attrezzate sono arrivati 4 pareggi e 4 sconfitte. Pesantissime contro Atalanta, Napoli e Lazio. Perché i giallorossi non si limitano a perdere. Vengono umiliati.

Chi affronta la Roma ormai prova a sfruttare la superiorità in mediana. Se con le piccole Fonseca riesce a venirne a capo perché i due esterni vincono spesso e volentieri i rispettivi duelli, contro le grandi questo spesso non accade. E qui arriva il capo d'accusa per il tecnico: ossia rimanere inerme quando la gara non va come lui l'ha studiata.