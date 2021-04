Gravina detta le regole. Gazzetta: "In A solo chi partecipa a competizioni UEFA"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna evidenzia come la Superlega non faccia più paura perché le inglesi hanno già detto good-bye, Barcellona ed Atletico Madrid vacillano e pure l'Inter ha dato l'addio. L'assalto sull'asse Infantino-Ceferin-Gravina ha fatto male ai club con i no di politici, tifosi e giocatori a cui si è aggiunto il discorso del presidente Fifa: "O dentro o fuori". L'Uefa si è offerta di accogliere i ritornanti, ma intanto prepara l'Esecutivo di venerdì d'emergenza per le sanzioni. Chi si iscrive ai campionati dovrà partecipare alle competizioni Uefa e non possono fare a meno dei tornei se vogliono sopravvivere. I campionati per certi versi valgono più della Champions perché oltre ai milioni c'è di mezzo il tifo. Non si potrà essere in Serie A e Superlega, ma in Serie A più la competizione Uefa corrispondente e Gravina lo proporrà lunedì al consiglio Federale.