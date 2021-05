Corriere della Sera: "Inter-Zhang, le posizioni sono distanti. Il tecnico può salutare"

Il Corriere della Sera analizza questa mattina la situazione all'Inter. La proprietà ha l'obbligo di contenere i costi e non può garantire di mantenere la squadra ai livelli attuali, così l'ipotesi di un divorzio è sempre più probabile. Nonostante il finanziamento da 275 milioni, Zhang impone la vendita di uno o due giocatori di fascia alta, Lautaro o Bastoni i primi indiziati, e di chiudere il mercato in attivo. Marotta avrà ora molto lavoro con Allegri che è sempre stato il sostituto ideale, ma che potrebbe accettare i bianconeri o non condividere comunque il ridimensionamento. Nella peggiore delle ipotesi i nerazzurri vireranno su un tecnico di seconda fascia, più economico e meno affascinante.