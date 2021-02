Corriere dello Sport: "Napoli, Giuntoli ai titoli di coda. Rapporto freddo con De Laurentiis"

"Napoli, Giuntoli ai titoli di coda. Rapporto freddo con De Laurentiis", si legge stamane sul Corriere dello Sport. Quando Verona-Napoli stava per finire, e forse anche prima, al più decisionista dei presidente venne un'idea apparentemente banale ma rivoluzionaria: destituire l'intero settore tecnico, da Gattuso a Giuntoli. Ma poi si è calato in un ruolo nuovo e ha deciso di tergiversare, attendendo delle dimissioni che non arriveranno mai sulla sua scrivania. L'esonero di Ancelotti è una ferita che si riapre sistematicamente, per una scelta non completamente sua che continua a fare male. De Laurentiis riflette sulle scelte di Gattuso, sull'immobilismo di Giuntoli nelle dinamiche interne. E' la gestione dei momenti da parte di Gattuso a non convincere, nella fase di turnover, dove sono stati tolti minuti a chi avrebbe potuto goderne, evitando sovraccarichi eccessivi. Ma tornando a Giuntoli, il contratto scade nel 2024 ed è il motivo del braccio di ferro con DeLa: il rapporto è scivolato nella freddezza e aspetta solo una scadenza prossima, più immediata, per scorgere una soluzione.