Corriere dello Sport su Pirlo: "Scelto per andare oltre i risultati, garantisce concretezza e continuità"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio a Pirlo con questo titolo: "Scelto per andare oltre i risultati, garantisce concretezza e continuità". Piccola legittimazione da erede al trono per il tecnico bianconero che riesce ad arrivare in finale di Coppa Italia dopo aver già vinto comunque la Supercoppa. Pirlo è dentro un paradosso perché era stato scelto per andare oltre i risultati, ma invece sta garantendo continuità e un'egemonia costruita sulla concretezza. Senza dare nell'occhio ha tenuto la Juventus in linea di galleggiamento in attesa di tempi migliori e adesso ha basato tutto su una difesa ermetica chiudendo un ciclo di 7 partite con 1 gol subito. Adesso ha individuato il centrocampo di qualità e deciso definitivamente di spostare il peso della squadra sul reparto arretrato.