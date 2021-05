Corriere di Verona in taglio alto: "Hellas, rinnovo per Lazovic e Dawidowicz"

vedi letture

L'Hellas Verona nella giornata di ieri ha annunciato i rinnovi di contratto per Pawel Dawidowicz e Darko Lazovic, due perni del progetto scaligero per il futuro. Il Corriere di Verona oggi in edicola dedica spazio in prima pagina alla notizia, titolando così in taglio alto: "Hellas, rinnovo per Lazovic e Dawidowicz".