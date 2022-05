Gazzetta: "Juve, Allegri e la cura per DV7: stop e tiri a fine allenamento. L'Inter nel mirino"

Dusan Vlahovic è stanco, ma Massimiliano Allegri ha la cura per farlo tornare al top. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo l'allenamento della Juventus, il serbo si è fermato insieme all'allenatore per un lavoro supplementare su stop e tiri. L'esercizio era semplice e prevedeva proprio che il classe 2000 fermasse la palla con il mancini per poi calciare verso Pinsoglio nel tentativo di rendere più fluido il movimento. Nonostante il suo elevato costo, Vlahovic è sempre un 22enne ed ha molto da imparare: quella contro l'Inter sarà la sua prima finale e Allegri vuole averlo nelle migliori condizioni possibili. Per questo, e visto anche che ha già giocato 3.410 minuti, contro il Genoa potrebbe fare solo un tempo.