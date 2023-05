Gazzetta sulla rifondazione Juve: "Da Rabiot a Vlahovic: il nuovo progetto parte dagli addii"

La Juventus si prepara ad una profonda ricostruzione. Considerando l'assenza dalla Champions League nella prossima stagione e la probabile chiusura del bilancio il 30 giugno con un passivo di 120 milioni di euro, non mancheranno gli addii per abbassare il monte ingaggi e contenere i costi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sicuramente non verranno rinnovati i contratti di Di Maria e Rabiot (entrambi in scadenza e con uno stipendio importante). Via anche Paredes, che rientrerà al PSG dopo un anno di prestito alla Juve. Per quanto riguarda altri big, Bremer e Locatelli potrebbero restare mentre per Vlahovic e Chiesa il discorso è più complesso.

Il serbo piace a molte big d'Europa (Bayern, Man United, Chelsea, Newcastle e Psg) e, con un'offerta adeguata, i bianconeri potrebbero lasciarlo andare per poi puntare su Milik (in ballo anche il suo futuro) o su Scamacca (in prestito dal West Ham). Chiesa, invece, ha il contratto in scadenza nel 2025 e, visti i paletti imposti dal bilancio bianconero, al momento il rinnovo appare problematico. Con la valigia in mano anche i giocatori appena rientrati dai prestiti (Kulusevski, McKennie, Arthur e Zakaria).