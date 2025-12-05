Vlahovic operato a Londra. Tuttosport in prima pagina: "Gran finale con Dusan"

"Gran finale con Dusan". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sull'intervento a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic dopo l'infortunio all'adduttore sinistro. Il calciatore è stato operato ieri a Londra ed è stato travolto da una valanga d'affetto dei propri compagni, che conta di poter riavere in primavera. I tempi di recupero, infatti, sono stimati intorno ai tre mesi. Sotto i ferri pure Gatti, che ha rimediato un infortunio al ginocchio destro per cui si è resa necessaria un'operazione: il difensore, però, dovrebbe tornare a disposizione a fine gennaio.

COPPA ITALIA - In primo piano anche la Coppa Italia, dove la Lazio ha eliminato il Milan grazie al gol di Zaccagni staccando il pass per i quarti di finale. Una qualificazione fondamentale per i biancocelesti che ora se la vedranno contro il Bologna, campione in carica della competizione che ieri ha avuto la meglio per 2-1 sul Parma in rimonta.

NAPOLI - Spazio dedicato anche al Napoli, che domenica sera ospiterà la Juventus nel big match del Maradona. Il tecnico Antonio Conte non potrà contare su Lobotka, alle prese con un nuovo infortunio muscolare. Il Napoli quindi contro la Juve avrà un centrocampo molto ridotto, composto dai soli McTominay, Elmas e Vergara.