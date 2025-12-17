Juventus, Vlahovic pensa già al rientro e punta il Sassuolo. Ma il futuro resta incerto

Dusan Vlahovic ha già iniziato da giorni l'iter di recupero successivo all'operazione e cerca di stare al fianco della squadra quando può, supportando tutti ed esultando alle vittorie della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il serbo si è dimostrato essere il trascinatore di questo gruppo e ha messo nel mirino il 22 marzo come data del possibile rientro in campo. Il match contro il Sassuolo coincide dunque con il giorno in cui vorrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti per poter dire di essere pienamente recuperato.

C'è poi anche il tema legato al rinnovo di contratto, che è molto delicato. Se prima era la Juventus a rincorrere Vlahovic, ora forse è più vero il contrario, con il classe 2000 che ha incertezze dovute anche alla sua condizione fisica. Il Milan resta la squadra più interessata all'ex Fiorentina, ma finora non c'è stato nessun tipo di affondo con il centravanti.

La soluzione ideale per lui sarebbe il Barcellona, ma le sirene blaugrana non si sono tramutate in una proposta. Infine non è da scartare la Premier League, però senza un finale di stagione all'altezza il rischio, se così si può chiamare perché non è una cosa che dispiacerebbe a nessuno, è di rimanere in bianconero.