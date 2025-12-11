Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, infortunati & squalificati 15^ giornata

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

ATALANTA
In dubbio:
Hien (problemi al flessore)
Bellanova (risentimento muscolare flessore coscia dx -IN ATTESA DI ESAMI)
Out:
Sulemana (risentimento muscolare adduttore dx - IN DUBBIO 16^)
Bakker ( rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio dx con sutura meniscale esterna- FEBBRAIO 2026)
Diffidati:
Squalificati: ---

BOLOGNA
In dubbio:
----
Out:
Vitik (lesione di primo grado all’adduttore lungo dx- IN DUBBIO 16^)
Skorupski (lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra- IN DUBBIO 16^ GIORNATA)
Freuler (frattura scomposta della clavicola dx- IN DUBBIO 16^)
Casale (lesione di basso grado del bicipite femorale sx - IN DUBBIO 18^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

CAGLIARI
In dubbio:
---
Out:
Mina (infiammazione al ginocchio- IN DUBBIO 16^)
Zé Pedro (intervento di meniscectomia artroscopica selettiva al menisco esterno del ginocchio sx- IN DUBBIO 18^)
Belotti (lesione legamento crociato anteriore ginocchio sx - RIENTRO APRILE 2026)
Felici (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sx - STAGIONE FINITA)
Diffidati: Prati
Squalificati: ---

COMO
In dubbio:
Sergi Roberto (lesione al muscolo retto femorale della coscia sx)​​
Out:
Morata (lesione all'adduttore sx - IN DUBBIO 19^)
Goldaniga (intervento chirurgico di calcaneo plastica sx- RECUPERO FEBBRAIO)
Dossena (lesione del crociato anteriore - RECUPERO GENNAIO)
Diffidati: Diego Carlos
Squalificati: Perrone

CREMONESE
In dubbio:
------
Out:
Collocolo (lesione di alto grado coscia sx- IN DUBBIO 17^)
Diffidati: Payero
Squalificati: ---

FIORENTINA
In dubbio:
Gosens (fastidio muscolare)
Fazzini (problema alla caviglia)
Fagioli (contusione)
Out:
Lamptey (lacerazione del legamento crociato anteriore ginocchio sx- RECUPERO FINE GENNAIO)
Diffidati: Ranieri
Squalificati:

GENOA
In dubbio:
Ostigard (noie muscolari)
Frendrup (problemi fisici)
Gronbaek (problema muscolare)
Siegrist (frattura a un dito)
Cornet (risentimento al flessore)
Out:
-----
Diffidati: Ostigard
Squalificati: ----

HELLAS VERONA
In dubbio:
Akpa-Akpro (problema alla caviglia dx)
Serdar (trauma distorsivo al ginocchio)
Out:
Bradaric (lesione mofasciale bicipite femorale sx- IN DUBBIO 16^)
Suslov (rottura legamento crociato anteriore gamba sx - RECUPERO MARZO 2026)
Diffidati: Belghali, Akpa-Akpro, Frese
Squalificati:

INTER
In dubbio:
----
Out:
Calhanoglu (contrattura all'adduttore dx - IN ATTESA DI ESAMI)
Acerbi (problema al flessore coscia dx -IN ATTESA DI ESAMI)
Dumfries (fastidio caviglia sx - IN DUBBIO 16^)
Darmian (problemi soleo gamba dx- IN DUBBIO 16^)
Palacios (problema muscolare-IN DUBBIO 16^)
Di Gennaro (frattura allo scafoide del polso dx - RECUPERO NON DEFINITO)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

JUVENTUS
In dubbio:
------
Out:
Pinsoglio (lesione medio grado gemello mediale gamba sx- IN DUBBIO 15^)
Gatti (lesione al menisco mediale del ginocchio dx- IN DUBBIO 19^)
Vlahovic (lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sx- IN DUBBIO 26^)
Milik (problemi fisici - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Koopmeiners
Squalificati: ---

LAZIO
In dubbio:
Cataldi (lesione 1* grado muscolare al polpaccio)
Out:
Isaksen ( lesione di basso grado a carico dell’adduttore sx- in dubbio 17^)
Gigot (intervento chirurgico alla caviglia - RECUPERO INDEFINITO)
Rovella (intervento per pubalgia - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Guendouzi
Squalificati: Gila

LECCE
In dubbio:
Pierret ( lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sx)
Out:
Jean (rottura del crociato anteriore ginocchio sx - IN DUBBIO 17^)
Marchwinski (rottura del crociato anteriore e del menisco laterale - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Gaspar
Squalificati: ---

MILAN
In dubbio:
Fofana (problema all'inguine)
Athekame (problema al soleo)
Out:
Leao (problema muscolare - IN DUBBIO 16^)
Gimenez (problema alla caviglia- IN DUBBIO 16^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

NAPOLI
In dubbio:
Gutierrez (distorsione alla caviglia dx)
Out:
Lobotka (risentimento muscolare- IN DUBBIO 16^)
Lukaku (lesione di alto grado del retto femorale della coscia sx - IN DUBBIO 16^)
Meret (frattura al secondo metatarso del piede dx - IN DUBBIO 17^)
Gilmour (pubalgia a rischio operazione- RECUPERO GENNAIO -FEBBRAIO)
Anguissa (lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sx- IN DUBBIO 22^)
De Bruyne (lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia dx- IN DUBBIO 24^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

PARMA
In dubbio:
Ndiaye (pubalgia)
Bernabè (contusione all'anca)
Out:
Circati (lesione capsulo-legamentosa alla caviglia dx- IN DUBBIO 17^)
Suzuki (frattura scomposta del terzo dito della mano sx e dello scafoide- IN DUBBIO 26^)
Frigan (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sx - IN DUBBIO MARZO)
Diffidati: ---
Squalificati:

PISA
In dubbio:
---
Out:
Denoon (problemi caviglia- IN DUBBIO 16^)
Cuadrado (distrazione di basso grado bicipitre femorale sx - IN DUBBIO 16^)
Stengs (intervento chirurgico per problema muscolare adduttore - IN DUBBIO 18^)
Diffidati: ---
Squalificati: Nzola (3)

ROMA
In dubbio:
------
Out:
Dovbyk (lesione del tendine del retto femorale sx- IN DUBBIO 18^)
Diffidati: Hermoso
Squalificati: Celik

SASSUOLO
In dubbio:
Vranckx (problemi fisici)
Out:
Turati (trauma al braccio sx - IN DUBBIO 16^)
Skjellerup ( lesione di medio grado del retto femorale della gamba sx- IN DUBBIO 16^)
Romagna (lesione medio grado soleo gamba sx- IN DUBBIO 16^)
Berardi (Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba dx- IN DUBBIO 22^)
Boloca (problemi al ginocchio sx- RECUPERO INDEFINITO)
Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore della gamba dx- RIENTRO MAGGIO 2026)
Diffidati: Doig, Thorstvedt
Squalificati: ---

TORINO
In dubbio:
Tameze (trauma muscolare)
Out:
Schuurs (operazione al ginocchio - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Casadei
Squalificati: ---

UDINESE
In dubbio:
Kamara (fascite plantare al piede dx)
Zemura (problemi muscolari)
Out:
Atta (lesione al bicipite femorale della coscia sx - IN DUBBIO 18^)
Diffidati:
Squalificati: ---

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
